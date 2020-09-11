Восемь профильных комитетов сформированы в Думе Дзержинска нового созыва Политика

Фото: с сайта Думы Дзержинска

Восемь профильных комитетов сформированы в Думе Дзержинска VII созыва. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы 22 сентября 2020 года.

Депутатский корпус сохранил комитеты, действовавшие в Думе предыдущего созыва, и утвердил председателей, избранных членами комитетов:

Комитет по делам молодежи, науке и связям со СМИ возглавил депутат Алексей Илюгин;

Комитет по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов избрал председателем депутата Олега Богданова, который руководил им и в прошлом созыве;

Комитет по экономике, промышленности и инвестиционной политике также возглавил также председатель комитета предыдущего созыва – депутат Иван Григорьев;

Комитет по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике возглавил депутат Сергей Елизаров;

Члены комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту избрали на пост председателя Александра Терентьева;

Во главе комитета по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике стал депутат Иван Трофимов;

Председателем комитета по строительству, архитектуре и землепользованию вновь был избран депутат Юрий Шахунц;

Комитет по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике возглавила депутат Нина Аранович.

Подробно с персональным составом сформированных профильных комитетов городской Думы можно познакомиться на официальном сайте Думы в разделе "Состав комитетов и комиссий".

Помимо этого, созданы антикоррупционная и мандатная комиссии. В состав антикоррупционной комиссии вошли депутаты Игорь Крашенинников, Наталия Мигунова, Сергей Смирнов, Роман Шилов, Сергей Чендырин, Александр Терентьев.

Мандатная комиссия включила трех народных избранников – Наталию Мигунову, Юлию Абызову, Ивана Трофимова.

Напомним, два партийных объединения зарегистрированы в новой Думе Дзержинска – "Единая Россия" и КПРФ.

Дзержинцы избрали депутатов в Гордуму VII созыва в единый день голосования – 13 сентября.

Напомним также, что Виктория Николаева избрана председателем Думы Дзержинска.