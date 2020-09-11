Последние новости рубрики Политика
22 сентября 2020 16:15  [84] Восемь профильных комитетов сформированы в Думе Дзержинска нового созыва
22 сентября 2020 16:01  [90] Два партийных объединения зарегистрированы в новой Думе Дзержинска
22 сентября 2020 15:40  [238] Виктория Николаева избрана председателем Думы Дзержинска
22 сентября 2020 15:19  [194] Экс-министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов освобожден из-под домашнего ареста
21 сентября 2020 16:07  [340] Александр Курдюмов стал заместителем Владимира Жириновского в Госдуме РФ
21 сентября 2020 11:49  [342] Суд рассмотрит дело о банкротстве экс-депутата нижегородской Думы Николая Ингликова
19 сентября 2020 15:07  [449] Руководитель нижегородского ЦУР представил опыт региона на Всероссийском форуме "Проф-IT"
19 сентября 2020 11:19  [395] "Чем спокойней ситуация в регионе, тем ниже процент участвующих в выборах", - Александр Суханов
18 сентября 2020 13:34  [368] "Легитимность выборов, несмотря на невысокую явку, была соблюдена", - Валерий Камальдинов
18 сентября 2020 12:01  [535] Названы имена кандидатов на пост замглавы Нижнего Новгорода
Политика

Восемь профильных комитетов сформированы в Думе Дзержинска нового созыва

22 сентября 2020 16:15  [84] Политика

Фото: с сайта Думы Дзержинска

Восемь профильных комитетов сформированы в Думе Дзержинска VII созыва. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы 22 сентября 2020 года.

Депутатский корпус сохранил комитеты, действовавшие в Думе предыдущего созыва, и утвердил председателей, избранных членами комитетов:

Комитет по делам молодежи, науке и связям со СМИ возглавил депутат Алексей Илюгин;

Комитет по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов избрал председателем депутата Олега Богданова, который руководил им и в прошлом созыве;

Комитет по экономике, промышленности и инвестиционной политике также возглавил также председатель комитета предыдущего созыва – депутат Иван Григорьев;

Комитет по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике возглавил депутат Сергей Елизаров;

Члены комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту избрали на пост председателя Александра Терентьева;

Во главе комитета по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике стал депутат Иван Трофимов;

Председателем комитета по строительству, архитектуре и землепользованию вновь был избран депутат Юрий Шахунц;

Комитет по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике возглавила депутат Нина Аранович.

Подробно с персональным составом сформированных профильных комитетов городской Думы можно познакомиться на официальном сайте Думы в разделе "Состав комитетов и комиссий".

Помимо этого, созданы антикоррупционная и мандатная комиссии. В состав антикоррупционной комиссии вошли депутаты Игорь Крашенинников, Наталия Мигунова, Сергей Смирнов, Роман Шилов, Сергей Чендырин, Александр Терентьев.

Мандатная комиссия включила трех народных избранников – Наталию Мигунову, Юлию Абызову, Ивана Трофимова.

Напомним, два партийных объединения зарегистрированы в новой Думе Дзержинска – "Единая Россия" и КПРФ.

Дзержинцы избрали депутатов в Гордуму VII созыва в единый день голосования – 13 сентября.

Напомним также, что Виктория Николаева избрана председателем Думы Дзержинска.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph