Тепло подается уже в две тысячи домов Нижнего Новгорода Общество

Тепло подается уже более, чем в две тысячи нижегородских домов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации.

В департаменте пояснили, что в соответствии с постановлением горадминистрации, отопительный сезон стартовал 22 сентября 2020 года.

На данный момент теплоснабжением обеспечено 2 364 многоквартирных дома, 125 школ, 217 детских садов и 39 учреждений здравоохранения.

"Непосредственно каждому потребителю в многоквартирном доме отопление будет доводить управляющая организация", - добавили в департаменте.

Напомним, что пробные пуски тепла начались в нижегородских детских садах и школах 17 сентября.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартовал в 41 из 52 районов Нижегородской области.