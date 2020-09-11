"Справедливая Россия" выдвинет кандидатуру Татьяны Гриневич на пост зампредседателя нижегородской Думы Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородское региональное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинет кандидатуру Татьяны Гриневич на пост заместителя председателя Думы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила сама депутат.

Татьяна Гриневич рассказала, что по решению партии она возглавит партийное объединение в Гордуме.

"На пост председателя Думы партия претендовать не будет, а на заместителя председателя будет предложена моя кандидатура", - сказала она.

Напомним, что кандидаты от "Справедливой России" победили на двух округах: Анна Татаринцева (округ № 35) и Татьяна Гриневич (округ №31).

Ранее сообщалось, что НРО "Единой России" предложит кандидата на пост председателя Думы на конференции, которая пройдет 25 сентября 2020 года.

Добавим, что депутат от ЛДПР Герман Карачевский сообщил агентству, что решение о выдвижении депутатов от ЛДПР на пост председателя или зампредседателя Думы еще не принято.

Ранее сообщалось, что избирком Нижнего Новгорода зарегистрировал депутатов Гордумы VII созыва.