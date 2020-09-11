АСВ выделит КБ "Ассациация" дополнительно 387 млн рублей для кредиторов I очреди Бизнес

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) выделит обанкротившемуся банку "Ассоциация" (Нижний Новгород) дополнительно 387 млн рублей, что позволит рассчитаться с кредиторами первой очереди. Об этом сообщили в АСВ.

В корпорации уточнили, что эти деньги являются средствами, которые удалось привлечь благодаря реализации имущества банка, а также добровольного возврата долгов самому банку.

Дополнительные средства удовлетворят требования кредиторов I очреди КБ "Ассоциация" на 100%.

Напомним, что у банка 13 959 кредиторов I очереди. Кредиторы II очереди у "Ассоциации". Выплаты кредиторам III очереди начнутся после того, как АСВ рассчитается с кредиторами I очереди. Сейчас у банка 413 кредиторов III очереди. "Ассоциация" должна им 3,8 млрд рублей.

По пессимистическим прогнозам, требования кредиторов III очереди будут удовлетворены на 43%. Денежные средства по требованиям кредиторов данной категории планируется привлечь с помощью реализации основных средств, автотранспорта и от продажи прав требований по кредитам.

Первая очередь кредиторов предусматривает выплату пострадавшим вкладчикам-физическим лицам и долгов по налогам. Вторая очередь - это бывшие работники должника. Третья очередь - это кредиторы - юридические лица, интересы которых обеспечены залоговым имуществом.

Напомним, что Банк России отозвал лицензию у банка "Ассоциация" в конце июля 2019 года. Согласно реестру обязательств КБ "Ассоциация" за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могли обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 малых предприятий на сумму 213 млн рублей.

До отзыва лицензии в кредитном портфеле банка находилось 127 договоров по льготным ставкам (6,5% и 8,5% годовых) с общим остатком ссудной задолженности на сумму 2,6 млрд рублей.

КБ "Ассоциация" лишился лицензии, поскольку в кредитной организации вскрылся факт фальсификации документов финансовой отчетности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что неустановленные лица из числа руководства банка вносили в отчетность кредитной организации заведомо недостоверные сведения о финансовом положении организации, после чего предоставляли такие сведение в Банк России в целях сокрытия оснований для обязательного отзыва у банка лицензии.