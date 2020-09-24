Евгений Люлин принёс присягу депутата ЗС НО Политика

Евгений Люлин принёс присягу депутата Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 сентября 2020 года.

Согласно постановлению региональной избирательной комиссии, по результатам дополнительных выборов Евгений Люлин зарегистрирован депутатом шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11 (Дзержинск).

Евгений Люлин вошел в состав комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам и комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма.

Евгений Люлин покинул пост первого замгубернатора Нижегородской области накануне, 23 сентября.

Напомним, Евгений Люлин победил на довыборах в Заксобрание региона VI созыва в единый день голосования – 13 сентября.

Ранее Евгений Люлин заявлял, что видит ряд важных задач по развитию Дзержинска – крупнейшего промышленного центра региона.