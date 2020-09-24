Глеб Никитин вручил почетный диплом губернатора Евгению Люлину Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе заседания Законодательного собрания 24 сентября 2020 года области вручил почетный диплом губернатора Евгению Люлину, который одержал победу на довыборах депутата Законодательного собрания шестого созыва. Губернатор поблагодарил Евгения Люлина за работу в правительстве региона.

"Наша совместная деятельность всегда строилась на основе взаимопомощи. Ценю ваш вклад и активное участие в разработке ключевых программ, которые сегодня успешно реализуются в регионе", - отметил Глеб Никитин.

"Вы не раз доказывали, что на каждой должности честно и высокопрофессионально выполняете свои обязанности. Уверен, что Законодательное собрание в вашем лице получило серьезнейшее усиление, и Ваш опыт в правительстве поможет в этой работе", - сказал Глеб Никитин.

Евгений Люлин покинул пост первого замгубернатора Нижегородской области накануне, 23 сентября.

Напомним, Евгений Люлин победил на довыборах в Заксобрание региона VI созыва в единый день голосования – 13 сентября. Он избирался по одномандатному округу №11 (Дзержинск).

Ранее Евгений Люлин заявлял, что видит ряд важных задач по развитию Дзержинска – крупнейшего промышленного центра региона.