Нижегородский и якутский водоканалы подписали меморандум о сотрудничестве Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

АО "Нижегородский водоканал" и АО "Водоканал" Якутска подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского предприятия.



Основной целью визита якутской делегации в Нижний Новгород было знакомство с информационными системами, внедренными на нижегородском предприятии, а также с сооружениями по очистке воды на Слудинской водопроводной станции, центральной химико-бактериологической лабораторией и станцией по приему жидких бытовых отходов.



Особый интерес у коллег из Якутии вызвала новая вирусологическая лаборатория, открытая на базе Нижегородского водоканала в прошлом году.

"В нашей лаборатории более 200 единиц современного оборудования, предназначенного для исследований воды по нескольким десяткам показателей. После получения аккредитации вирусологической лаборатории Нижегородский водоканал может самостоятельно проводить тесты на наличие норовирусов, ротавирусов, астровирусов, вирусов гепатита и других без привлечения сторонних организаций. Ранее на эти цели тратились десятки миллионов рублей в год", - рассказала в ходе экскурсии начальник центральной химико-бактериологической лаборатории при Слудинской водопроводной станции Екатерина Маркина.



Кроме того, делегация посетила нижегородскую станцию по приему жидких бытовых отходов, запущенную в 2020 году в Автозаводском районе. Открытие станции позволило в разы увеличить число стоков, легально поступающих в канализацию города, а не в водоемы, на рельеф или в ливневую канализацию города. Если за три первых месяца этого года на Нижегородской станции аэрации, принимающей стоки уже много лет, было обслужено 947 машин, то за период с апреля по июль НСА и новая станция приняли 3618 машин. В ходе посещения коллеги отметили, что в Якутске актуальна проблема нелегальных сбросов ЖБО, и они хотели бы построить подобную станцию у себя в городе с учетом местных климатических условий.



Также коллеги из Якутска познакомились с внедренными в 2020 году системами "Личный кабинет абонента" и "Управление производственными ресурсами". Директор по информационным технологиям АО "Нижегородский водоканал" Александр Ермольчев отметил, что у водоканала города Якутска запущен личный кабинет абонента. Однако, познакомившись с работой нашей системы, они захотели дополнить его несколькими функциями, которые отсутствуют у них.



"В настоящее время в Якутске ведется внедрение Бережливого производства, готовится документация, проводится оптимизация некоторых процессов. В рамках этого наши коллеги начали готовить почву для внедрения у себя на предприятии наших информационных систем Бережливого производства, которые мы запустили в прошлом году. С учетом уже накопленного у нас опыта, мы готовы оказать помощь по настройке и оптимизации систем под местные требования", - рассказал Александр Ермольчев.



Подписанный меморандум направлен на развитие партнерских отношений в области обмена техническим и управленческим опытом в сфере водоснабжения и водоотведения, а также изучения и внедрения передовых технологий и современной техники.



Напомним, в конце 2019 года делегация города Якутска также посещала Нижегородский водоканал, где познакомилась с информационными системами "Мобильный инспектор" и "Претензионно-исковая работа". Как подчеркнули сотрудники АО "Водоканал" города Якутск, они уже ознакомились с рядом систем, предназначенных для этих целей в разных регионах страны. Однако те, которые им продемонстрировали в Нижнем Новгороде, оказались наиболее подходящими.