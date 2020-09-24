Нижегородский ФРП вошел в топ-10 российского рейтинга Бизнес

Фото: с сайта ФРП

Нижегородский фонд вошел в топ-10 рейтинга региональных Фондов развития промышленности (ФРП) России по итогам работы за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Программы Фонда развития промышленности направлены на поддержку крупных, амбициозных проектов в промышленности, на модернизацию производств и увеличение конкурентоспособности предприятий. На такие проекты компании могут получить льготные займы под низкие проценты на сумму до 750 млн рублей", - сообщил Глеб Никитин.

Всего с начала деятельности федерального Фонда развития промышленности были одобрены 30 заявок от нижегородских предприятий более чем на 7,9 млрд рублей. Из них 6 заявок на 310 млн рублей одобрены по программе совместного финансирования из регионального и федерального фондов

Еще один важный аспект для региона при получении поддержки ФРП – создание новых рабочих мест. В общей сложности, до конца 2024 года в рамках одобренных фондами проектов планируется открыть более 900 вакансий.

"Льготные кредиты – это очень востребованная мера поддержки, благодаря которой в регионе развиваются импортозамещающие и экспортноориентированные производства. Сейчас мы изыскиваем возможность увеличить объем капитализации нижегородского фонда, чтобы разработать региональные программы, в частности, для предприятий-участников нацпроектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Международная кооперация и эксперт"", - подчеркнул губернатор.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, фонд предъявляет серьезные требования к проектам и оформлению заявок, каждая из которых проходит сложную процедуру проверки.

"Постоянную помощь в этой работе оказывает Региональный фонд развития промышленности. Так, во время пандемии с помощью регионального Фонда в оформлении пакета документов два нижегородских предприятия (ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" и ПАО "ГЗАС им. А.С. Попова") смогли в максимально сжатые сроки получить льготные займы по совершенно новой программе ФРП "Противодействие эпидемическим заболеваниям" на общую сумму более 414 млн руб. Благодаря этой поддержке на предприятиях было запущено серийное производство рециркуляторов, необходимых для обеззараживания помещений и другого медицинского оборудования", - рассказал Максим Черкасов.

По словам директора нижегородского ФРП Алексея Назарова, продолжается реализация получивших поддержку Фонда проектов на ООО "Литпромгарант-НН" и ООО "Кальдера" в Нижнем Новшороде, ООО "Литейный завод "РосАЛит" в Заволжье, а также других предприятиях.

"Сейчас на рассмотрении в нижегородском Фонде находятся еще 10 проектов на 625 млн рублей", — добавил Алексей Назаров.

"Несмотря на все трудности в борьбе с пандемией, с которыми столкнулась в том числе и промышленность Нижегородской области в первой половине 2020 года, региональному Фонду развития промышленности удалось сохранить лидирующие позиции в рейтинге. ФРП Нижегородской области продемонстрировал хорошую работу в части консультационной и информационной поддержки промышленных предприятий региона, также была организована поддержка промышленных проектов в рамках собственных программ", - отметил директор федерального Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Напомним, президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года подчеркнул, что нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан, и это "важнейшая задача правительства и Центрального банка". Для ее решения, по словам президента РФ, "нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг".

"Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году", — отметил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что выпуск IТ-оборудования организуют в Арзамасе на средства ФРП.

Также сообщалось, что дзержинское АО "ДПО "Пластик" намерено ввести в эксплуатацию первое в РФ импортозамещающее производство баллонов для газозаправочных комплексов в III квартале этого года. Инвестиции в производство составляют 1,3 млрд рублей, из которых 500 млн рублей - это льготный кредит ФРП, экспертный совет которого одобрил заем в июле 2019 года.