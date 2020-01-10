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Экономика

Импортозамещающее производство баллонов начнет работать в Дзержинске в III квартале

20 января 2020 13:45  [475] Экономика

Фото: С сайта ФРП

Дзержинское АО "ДПО "Пластик" намерено ввести в эксплуатацию первое в РФ импортозамещающее производство баллонов для газозаправочных комплексов в III квартале. Об этом сообщается на сайте Фонда развития промышленности (ФРП).

Инвестиции в производство составляют 1,3 млрд рублей, из которых 500 млн рублей - это льготный кредит ФРП, экспертный совет которого одобрил заем в июле 2019 года.

Мощность производства составит 60 тысяч единиц продукции в год. Объем выручки прогнозируется в размере 18,8 млрд рублей в год. Предполагается, что после ввода производства в эксплуатацию на предприятии будет создано 133 новых рабочих мест.

Проект предусматривает запуск серийного производства в III квартале 2020 года.

Газовые баллоны устанавливаются на транспортные средства и предназначены для транспортирования и хранения сжатого природного газа и его использования в качестве моторного топлива.

Основное преимущество таких баллонов – взрывобезопасность, малый вес и отсутствие коррозии. Кроме того, полимерно-композитные баллоны обладают повышенной ударостойкостью и отсутствием усталостных дефектов, свойственным металлам, что позволяет увеличить срок их использования в 2-3 раза – срок службы баллона составляет 20 лет. К выпуску планируются баллоны четырех размеров – 80, 100, 123 и 320 литров.

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