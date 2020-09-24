Тлеющую под Богородском свалку ликвидируют к 2023 году Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Богородск (Александр Князев)

Тлеющую под Богородском свалку ликвидируют к 2023 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 24 сентября 2020 года.

Эксплуатация свалки была прекращена по решению суда еще в 2016 году.

"Федеральным проектом "Чистая страна" нацпроекта "Экология" предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок в границах городов Нижегородской области, в том числе этой свалки в Богородске. В 2019-2020 годах были проведены проектно-изыскательские работы по рекультивации свалки отходов. На разработку проектной документации на рекультивацию земельного участка уже заключен контракт", - сообщил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что начало работ по рекультивации запланировано на 2022 год.

Напомним, что сообщения о запахе гари начали поступать от жителей Дзержинска и Богородска с 22:38 23 сентября.

Как установили пожарные, со вчерашнего дня и до сих пор происходит тление свалки на площади 500 кв.м. Отметим, что общая площадь свалки составляет 15 га.

Экспертиза Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и МКУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинск" не показала превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Дзержинска. В настоящее время проводится экспертиза воздуха в Богородском районе.

Роспотребнадзор рекомендовал жителям остаться дома и закрыть окна.