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Общество

Росприроднадзор расследует причины возгорания на свалке под Богородском

24 сентября 2020 15:10  [89] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия взяло на контроль возгорание на свалке под Богородском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного расследования по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

Это позволит установить причины происшествия и привлечь виновных к ответственности в соответствии с действующими нормами КоАП.

Напомним, что сообщения о запахе гари начали поступать от жителей Дзержинска и Богородска с 22:38 23 сентября.

Как установили пожарные, со вчерашнего дня и до сих пор происходит тление свалки на площади 500 кв.м. Отметим, что общая площадь свалки составляет 15 га.

Экспертиза управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и МКУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинск" не показала превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Дзержинска. В настоящее время проводится экспертиза воздуха в Богородском районе.

Роспотребнадзор рекомендовал жителям остаться дома и закрыть окна.

Также проходит заседание комиссии по ЧС по инициативе губернатора Глеба Никитина. 

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