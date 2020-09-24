Двадцать нижегородских компаний просят создать IT-кластер в Започаинье Бизнес

Планы по редевелопменту Започаинья Фото: разработчики концепции

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двадцать компаний региона просят поддержать идею по созданию IT-кластера на территории Започаинья в Нижнем Новгороде.

Об этом стало известно в ходе заседания расширенного Экспертного совета Ассоциации "Международный кластер информационных технологий Нижегородской области" в начале сентября. Компании подписали резолюцию и обращение к нижегородским властям. Копии документов находятся в распоряжении редакции.

Предприниматели просят отдать предпочтение концепции проекта редевелопмента Започаинья в варианте предложенном институтом Ленгипрогор.

Напомним, что у разработчиков проекта редевелопмента Започаинья есть несколько вариантов развития этой территории. До конца сентября правительство Нижегородской области утвердит мастер-план.

Проект института предполагает создание на территории Започаинья центра IT-технологий мирового уровня - "ICity". А именно, в планах - создание подходящих условий для работы и повседневной жизни сотрудников этой активно развивающейся отрасли.

Ориентировочная стоимость реализации проекта оценивается в 43,4 млрд рублей. Из них только около 12 млрд рублей планируется из бюджетов разного уровня. Все остальное будет реализовано за счет инвесторов.

Ранее сообщалось, что Ростуризм подтвердил, что предоставит для редевелопмента Започаинья в Нижнем Новгороде 4,3 млрд рублей.