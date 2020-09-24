Депутаты ЗС НО утвердили три дополнительных инсвестсоглашения Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 сентября утвердили дополнительные инсвестиционные соглашения между региональным правительством и тремя компаниями, реализующими проекты в сфере промышленности на территории области. Об этом сообщат пресс-служба регионального парламента.

Речь идет о проектах таких компаний, как ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", ООО "Леони Вайэринг Системс Заволжье" и ООО "А. Раймонд РУС".

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" строит на территории Кстовского нефтеперерабатывающего завода новый комплекс переработки нефтяных остатков. Сегодня депутаты одобрили изменения в инвестиционное соглашение между правительством региона и компанией. Если раньше оно действовало с 1 апреля 2021 года до 31 марта 2024 года, то сейчас его сроком считается 1 января 2020 года - 31 марта 2024 года. Это обусловлено досрочным вводом в эксплуатацию ряда строящихся объектов.

Дополнительное инвестиционное соглашение между региональным правительством и производителем автокомпонентов ООО "Леони Вайэринг Системс Заволжье", которое производит электропроводку для автомобилей Renault, Nissan и LADA, предусматривало изменение сроков господдержки.

"А.Раймонд РУС" в 2015 году создала в Нижегородской области производство крепежных элементов для автопрома. Между правительством региона и компанией также действует инвестиционное соглашение, предусматривающее льготы со стороны области.

"Сегодня в соглашение были внесены изменения, учитывающие финансово-экономические показатели проекта в соответствии с бизнес-планом. Докладчик отметил что, при заключении дополнительного соглашения бюджетный эффект от реализации проекта корректируется в сторону уменьшения при условии пропорционального уменьшения суммы предоставляемой государственной поддержки", - сообщили в пресс-службе ЗС НО.

"Сегодня мы утвердили три дополнительных инвестсоглашения, по ранее заключенным инвестконтрактам. Все они связаны с имениями параметров инвестпроектов, на которых сказалась пандемия. В основном все соглашения связаны с увеличением инвестиций, коррекцией бюджетного эффекта, и в частности с увеличением арматизонного отчисления. На мой взгляд, изменения весьма положительные, поэтому по всем допсоглашениям было принято положительное решение", - сказал председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов.