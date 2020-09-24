"День отдыха": артисты нижегородского ТЮЗа сдали вторую премьеру сезона Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сдача спектакля по пьесе Валентина Катаева "День отдыха" состоялась на сцене нижегородского Театра юного зрителя 24 сентября 2020 года. На мероприятии присутствовали театральная общественность и пресса, в том числе корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Своим спектаклем режиссер Елена Фирстова предлагает нижегородцам отвлечься от повседневности и погрузиться в реальность пьесы Катаева. В духе комедии положений, герои спектакля один за другим оказываются в неловких ситуациях. Казалось, маленькая ложь во благо приводит к тому, что история, разворачивающаяся в доме отдыха "Сыроежки", превращается в набор курьезных и даже нелепых случаев. Зрителю остается только посмеяться над героями.

Главный из них – агент по снабжению Зайцев – прибывает в дом отдыха с вполне определенной целью. Ему необходимо получить подпись отдыхающего там начальника центральной базы Миусова, чтобы ему в срочном порядке выдали краску для детского сада.

Герою нельзя не посочувствовать – ведь каждый, так или иначе, в своей жизни оказывался ситуации, когда его путь преграждала бюрократия.

На входе Зайцева заявляют, что дом отдыха создан не для того, чтобы там работали. И это тоже легко понять зрителю, которого хоть раз в выходные дни беспокоили с работы.

Высшая цель принуждает героя прибегнуть к роковому обману, ставшему катализатором всех недопониманий, но зато позволившему ему попасть внутрь.

Пансионат "Сыроежки" – первый во всем – считался бы привлекательным местом, если бы не навязчивое участие руководства в жизни его знаменитых постояльцев. Директор дома отдыха Вера Карповна, являясь женщиной во многом передовой, пытается сделать как лучше, но запутывает клубок еще больше. Сам дом отдыха и быт, который там организован, окрашен ностальгией по ушедшему прошлому.

На то, чтобы услышать друг друга, героям требуется целый день в пансионате, предлагающем им все грани лечения и отдыха.

Это уже второй спектакль, который сдает театр после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса. В начале сентября артисты ТЮЗа представили спектакль на военную тему "Прощай, конферансье!".

Однако, пригласить зрителей театр все еще не может. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве культуры, открытие государственных и негосударственных театров Нижегородской области для посетителей запланировано только на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, а в области пока все еще действует второй этап.

"На данном этапе этот вопрос прорабатывается с Роспотребнадзором. Точная дата открытия пока неизвестна", - рассказали в минкульте региона.

Напомним, что в ТЮЗе в первую половину театрального сезона планируются четыре премьеры. Отметим, что обычно театральный сезон открывается в сентябре.

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