Подозреваемый в жестоком убийстве 9-летней девочки на Бору может быть причастен еще к одному убийству Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки на Бору может быть причастен еще к одному убийству. К такому выводу пришли следователи регионального СУ СК, о чем сообщается на сайте следственного управления. Теперь 34-летний мужчина подозревается в совершении двух преступлений в один день.



Хронология событий

По версии следствия, накануне днем, 24 сентября в доме по ул. Державина на Бору мужчина поссорился со знакомой женщиной, избил ее, а потом несколько раз ударил молотком по голове. 46-летняя женщина погибла.

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В тот же вечер, около 17 часов, мужчина встретил на автобусной остановке в поселке Неклюдово на Бору дочь своей бывшей сожительницы, отвел 9-летнюю девочку в безлюдное место и задушил. После этого скрылся с места преступления.

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

Поисковики выяснили, что девочка ехала на автобусе из школы. Они обнаружили тело ребенка уже поздно вечером.

При осмотре тела школьницы следователи обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Подозреваемый был задержан рано утром сегодня, 25 сентября.

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Именно в ходе расследования уголовного дело по убийству женщины следователи СК вышли на версию о причастности этого же мужчины к исчезновению ребенка.

Следователи СК полагают, что девочка знала мужчину, так как ее мать ранее сожительствовала с ним. Они расстались несколько месяцев назад.

В настоящее время проходит допрос подозреваемого. Ему будет предъявлено обвинение по п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего). Расследование по уголовному делу продолжается.

В СУ СК также обратили внимание, что мужчина был неоднократно судим за совершение преступлений различной степени тяжести.