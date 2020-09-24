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Происшествия

Суд арестовал нижегородца, задушившего 9-летнюю дочь своей бывшей сожительницы

26 сентября 2020 13:30  [59] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Суд арестовал нижегородца, задушившего 9-летнюю дочь своей бывшей сожительницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В этом преступлении подозревается 34-летний житель Кстовского района. Мужчине также инкриминируют убийство знакомой ему женщины, которое он совершил в тот же день, что и убийство ребенка. Следователи полагают, что женщину он убил в ходе ссоры, которая переросла в избиение потерпевшей, в том числе ножом, табуретом и молотком. В результате женщина скончалась на месте преступления.

Напомним, что эти события произошли на днях – 23 сентября на территории Борского района.

Днем мужчина совершил убийство своей знакомой, а вечером встретил на автобусной остановке в поселке Неклюдово дочь своей бывшей сожительницы, отвел 9-летнюю девочку в безлюдное место, задушил шарфом и ушел, оставив тело ребенка.

Ее нашли в тот же день. Мужчина удалось задержать и арестовать 24 сентября. Ему предъявлено обвинение по статьям "Убийство" (ч.1 ст. 105 УК РФ) и "Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии" (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ).

Суд заключил мужчину под стражу до 24 ноября 2020 года.

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