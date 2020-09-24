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Общество

Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в Нижегородской области

27 сентября 2020 10:48  [66] Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

Еще 167 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 27 сентября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Вчера было зарегистрировано 166 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 31 891 человека, в том числе действующих случаев зафиксировано 3 391 (вчера было 3 287 случаев).

При этом, на 27 сентября 27 932 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, здоровы.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновилась работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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