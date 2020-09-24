Движение на пересечении улиц Циолковского, Культуры и Новосоветской будет оптимизировано Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Движение на пересечении улиц Циолковского, Культуры и Новосоветской будет оптимизировано. Об этом стало известно в ходе выездного совещания с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на месте строительства дорожной развязки в Сормове, сообщили в пресс-службе правительства региона 27 сентября 2020 года.

"Суммарная интенсивность движения транспорта в пиковые периоды здесь составляет около 25 тысяч машин и автобусов. Время нахождения в пробке достигало нескольких часов. Строительство развязки в разы повысит пропускную способность. Вместе с этим мы понимали, что перекрытие движения здесь без создания вариантов объезда обернётся дорожным коллапсом. Я поручил проработать все нюансы и открыть альтернативную дорогу по улице Новосоветской. Был принят и ряд других мер", - отметил Глеб Никитин.

В ходе совещания Глеб Никитин дал указание своему заместителю Сергею Морозову оперативно выработать решения по оптимизации движения на пересечениях улицы Культуры с улицей Циолковского и улицей Новосоветской.

"В соцсетях водители жалуются на нехватку дополнительных секций светофора. Надо вместе с автоинспекцией и администрацией города решить вопрос", - добавил губернатор.

Как было отмечено в ходе совещания, ежедневно на объекте строительства задействовано около 75 человек и 13-15 единиц техники (из них 3 - буровые установки). В настоящий момент подрядная организация выполняет буровые работы на опорах. Параллельно расчищается территория. Подрядчик наращивает темпы производства работ: количество буровых установок для скорейшего возведения фундаментов в октябре будет увеличено до 4 единиц. Начаты работы по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства.

Как отметил Сергей Морозов, объект сложный, изначально на его реализацию закладывалось 36 месяцев. Благодаря более тщательному подходу срок был сокращен до 21 месяца. Глеб Никитин поручил Сергею Морозову вместе с подрядной организацией провести дополнительную работу по ускорению темпов строительства с возможностью пустить движение на развязке в конце 2021 года.

Напомним, объезд строительства развязки на Циолковского открыли в Нижнем Новгороде 10 сентября.

Ранее заместитель главы региона Сергей Морозов сообщал, что строительство транспортной развязки на Циолковского начнется только после решения вопроса об организации временной объездной дороги по ул.Новосоветской.

Только после этого и отладки схемы движения транспортных потоков подрядчик в полной мере приступит к подготовительным и строительно-монтажным работам, ограничив движение транспорта на улицах Циолковского, Кузьмина и Светлоярской.

Участок улицы Циолковского от улицы Культуры до улицы Торфяной был перекрыт с 14 сентября 2020 года до 1 мая 2021 года.

О том, как будет организовано движение транспорта во время строительства развязки, сообщалось ранее.

Полностью завершить строительство транспортной развязки согласно контракту должны в 2022 году. Стоимость работ составляет 4,56 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта в этом году.