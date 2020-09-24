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Бизнес

Застройщика нижегородского ЖК "Солнечный" просят признать банкротом

28 сентября 2020 13:48  [108] Бизнес
проект ЖК Солнечный

проект ЖК Солнечный

Фото: соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области подало иск о банкротстве ООО "Вертикаль" - застройщика ЖК "Солнечный" на ул.Касьянова в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.

Сумма исковых требований составляет 26,5 млн рублей.

Напомним, что ООО "Вертикаль" прекратило строительство жилого комплекса в апреле 2020 года. В августе правительство принял решение о включении домов ЖК "Солнечный" в реестр проблемных объектов.

В начале сентября министерство поставило перед застройщиком задачу возобновить работы в кратчайшие сроки.

Тогда замгубернатора Сергей Морозов пояснял, что если этого не произойдет, то в отношении компании инициируют процедуру банкротства, а для жилого комплекса найдут нового инвестора. Строительство ЖК так и не возобновилось.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура выявила нарушения прав дольщиков в действиях ООО "Вертикаль". По итогам проверки выяснилось, что компания не опубликовала обязательную для дольщиков информацию, что является нарушением закона, потому что дольщики, таким образом, не смогли узнать достоверные сведения о ходе строительных работ, наличии у застройщика разрешения на строительство и его финансовом положении.

В отношении застройщика были возбуждены дела об административном правонарушении.

СПРАВКА:

ООО "Вертикаль" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в ноябре 2011 года. Генеральный директор - Комаков Александр Сергеевич. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Размер уставного капитала 80,2 млн рублей.

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