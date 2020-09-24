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Общество

Все котельные Нижегородской области готовы к отопительному сезону

30 сентября 2020 10:05  [94] Общество

Все 2 058 котельных готовы к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Специалисты также отметили, что к пуску тепла приступили во всех 52 районах и городских округах региона. В частности, теплоснабжением обеспечено 100% потребителей в 24 районах области.

К эксплуатации в зимний период подготовлено 552,2 тысячи домов, что составляет 99,4%.

Кроме того, в рамках скорректированных графиков ресурсоснабжающие организации на 99,5% завершили ремонтные работы на тепло-, водо- и канализационных сетях. В 2019 году в это же время данные работы были выполнены на 96,8%. При формировании планов учитывались показатели аварийности и фактическое состояние объектов, имеющих наибольшую потребность в восстановлении и проведении работ, а также выполнению плана технических мероприятий по повышению надежности и безаварийности энергосбережения и повышению качества предоставляемых коммунальных услуг.

Напомним, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области рекомендовало муниципалитетам начинать отопительный сезон с 17 сентября 2020 года. Официальный пуск тепла стартовал в Нижнем Новгороде 22 сентября.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что  в регионе изменены сроки проведения пробных пусков тепла. В 2020 году они завершены 15 сентября на объектах жилищного фонда и социальной сферы.

"Горячие линии" по теплу организованы в Нижнем Новгороде. Позвонить и, при необходимости, оставить заявки можно с понедельника 28 сентября по 9 октября. Номера телефонов размещены здесь.

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