Фуникулер в Нижегородском кремле начнут строить в ноябре Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Начало строительно-монтажных работ по возведению фуникулера в Нижегородском кремле запланировано на ноябрь 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

В управлении пояснили, что инженерные изыскания, проведенные в рамках проектирования, выявили оползнеопасные процессы на участке склона между Тайницкой и Ивановской башнями, поэтому там сейчас выполняются противооползневые мероприятия, которые необходимы для начала строительства.

Для укрепления склона разработаны противоаварийные технические решения, в рамках которых пробурено 63 скважины под буронабивные сваи из них уже забетонировано 50.

В правительстве добавили, что сооружение тоннеля можно строить в течение всего года независимо от климатических условий. Завершение строительства запланировано на июль 2021 года.

Сейчас также прорабатывается возможность интеграции фуникулера в транспортную систему города.

Напомним, что в августе 2019 года правительство выделяло 27,2 млн рублей, которые пошли на корректирование проектной документации фуникулера. Речь шла о проектной документации на верхнюю и нижнюю станцию, документации рельсовых путей и пассажирского вагончика, внеплощадочных сетей. Кроме того, коррекция была необходима для перекладки участков дренажной сети и дождевой канализации, попадающих в зону строительства. Также подрядчик должен разработать проект теплоснабжения, запроектировать освещение тоннеля, ниш и двух станций, запроектировать световую иллюминацию фасадов станций.

Кроме того, правительство Нижегородской области в феврале этого года намерено было выделить из бюджета еще 2,7 млн рублей на проектно-изыскательские работы для строительства фуникулера.

Совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил выделение участка земли для воссоздания фуникулера на этом месте в апреле прошлого года. Стоимость воссоздания фуникулера составит 500 млн рублей. Тогда сообщалось, что строительство фуникулера займет 2,5 года (30 месяцев).