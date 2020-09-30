Специалисты рекомендовали подрядчику по благоустройству нижегородской "Швейцарии" проложить все коммуникации до весны Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Круглый стол, посвященный сохранению животного мира парка "Швейцария", прошел 29 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В заседании круглого стола, организованного Общественным советом по благоустройству и развитию парка, приняли участие представители областного министерства экологии и природных ресурсов, комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира области, попечительского совета "Швейцарии", подрядной организации АО ГК "ЕКС", а также ученые и эксперты, среди которых руководитель экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов, замдиректора ботанического сада ННГУ Татьяна Хрынова, председатель НРОО "Институт изучения города" Марианна Любимова, зоолог Анна Мартовицкая, биолог Наталья Прахова, историк Илья Мясковский.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии ННГУ имени Лобачевского Михаил Сидоренко рассказал, что в несколько этапов было проведено исследование воздействия работ по благоустройству парка на его животный и растительный мир. Участвовали в нем авторитетные ученые из числа зоологов, орнитологов, биологов, экологов. Очередное исследование завершилось буквально за несколько часов до начала круглого стола.

Вместе с тем, специалисты министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области отметили, что при дальнейшем благоустройстве второй очереди необходимо провести дополнительные исследования флоры и фауны с учётом методики, рекомендованной комиссией по Красной книге Нижегородской области на заседании 10 июля 2020 года.

Также специалисты порекомендовали подрядчику благоустройства парка АО ГК "ЕКС" завершить прокладку инженерных коммуникаций в осенне-зимний период, чтобы весной не нарушить пробуждение флоры и фауны парка, а также сократить время на засыпку траншей.

Представители попечительского совета парка предложили обустраивать в парке кормушки и места гнездования для птиц и белок, производить посадку живых изгородей, организовать тщательный санитарный и фитоконтроль саженцев, которые будут высаживаться весной, чтобы не занести в парк болезни растений. Эксперты договорились, что изучат ассортиментную ведомость деревьев и кустарников под будущую посадку и дадут рекомендации по видам и местам высадки. Кроме этого, было рекомендовано проверить новые условия содержания животных бывшего зоопарка "Мишутка". В настоящее время они перевезены в Балахну.

В завершение беседы руководитель рабочей группы по охране природы и экологии общественного совета по благоустройству и развитию парка "Швейцария", председатель нижегородского отделения "Всероссийского общества охраны природы" Татьяна Созонтьева подчеркнула, что члены совета внимательно "изучат все поступающие предложения и дадут необходимые рекомендации подрядчику, а также администрации Нижнего Новгорода".

Ранее сообщалось, что вход в парк "Швейцария", а также посещение детских и спортплощадок будут бесплатными.

Напомним, члены общественного совета по благоустройству парка "Швейцария" приняли решение регулярно инспектировать работу подрядчика. В Совете выделены рабочие группы по разным направлениям благоустройства и дальнейшей работе парка – культура, спорт, экологический и градостроительный контроль, взаимодействие со СМИ, общественностью и т. д. Участники совета – нижегородские экологи, ученые, журналисты, общественники, в том числе представители "Попечительского совета парка "Швейцария", специалисты по ОКН.

Благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей.