Стали известны новые данные по заразившимся коронавирусом нижегородцам Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 186 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 1 октября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 175 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 32 585 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, действующих случаев зафиксировано 3 681 (вчера - 3 558).

В настоящее время около 2,4 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1 200 заболевших лечатся в больницах, 18 человек находится в обсерваторах.

При этом на 1 октября уже 28 325 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 24 человека, а три случая заболевания завершились летальным исходом.

С начал пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 930 585 человек, а за прошедшую неделю охват тестированием составил 247,4 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".