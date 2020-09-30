Участок дороги отремонтировали в Ковернинском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Участок дороги длиной 5,5 км, который соединяет деревни Бутавка, Хохлома и Ермилово, отремонтировали в Ковернинском районе по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Приемку работ провели специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Программа ремонта дорог в регионе уже вышла на финальную стадию. Всего в этом году в нормативное состояние приведем больше 880 километров. Отмечу, благодаря тому, что контракты на ремонт были заключены в конце прошлого года, подрядчики смогли максимально быстро приступить к работам и завершить их раньше установленных контрактами сроков. Качество дорожного полотна, в том числе на участке дороги Бутавка-Хохлома-Ермилово, соответствует всем требованиям", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ходе ремонта было выполнено фрезерование старого асфальта, а затем устройство выравнивающего и верхнего слоев мелкозернистой асфальтобетонной смесью толщиной 4 см, в том числе на заездных карманах, съездах и примыканиях. Проведена расчистка откосов от кустарника и мелколесья, планировка и подсыпка обочин песчаным и супесчаным грунтом. Стоимость работ по государственному контракту составила чуть больше 41 млн рублей.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

Ранее сообщалось, что дорогу отремонтировали на границе Городецкого и Ковернинского районов. Также ремонт дороги завершили в Богородске на ул.Ленина, плюс почти 7 км дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород в Богородском районе.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.