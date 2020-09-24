Еще один участок дороги отремонтировали в Богородском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Почти 7 км дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород отремонтировали в Богородском районе по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Приемку работ провели специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона 30 сентября 2020 года.

"Претензий к качеству работ нет, все выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ и СНИП", - отметил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

В рамках ремонта было выполнено фрезерование старого асфальтобетонного и устройство нового покрытия, проведена планировка и укрепление обочин. Также подрядчик нанес горизонтальную дорожную разметку термопластиком и краской со светоотражающими элементами. Стоимость работ по госконтракту составила 25,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что дорогу отремонтировали на границе Городецкого и Ковернинского районов. Также ремонт дороги завершили в Богородске на ул.Ленина.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.