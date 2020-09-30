Товарооборот Нижегородской области со странами Азии и Океании увеличился на 10% Экономика

Товарооборот Нижегородской области со странами Азии, Океании и с Австралией увеличился на 10% в период с января по июль 2020 года и достиг почти 1 млрд долларов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.



"Ключевыми контрагентами среди азиатских стран стали Китай, Индия, Бангладеш, Республика Корея, Индонезия и Япония. При этом Китай – абсолютный лидер среди торговых партнеров региона: на его долю пришлось более половины от общего объема товарооборота. За ним следуют Индия и Бангладеш, вместе составляя почти треть торговых операций региона со странами Азии и Океании, а оставшийся объем приходится на Республику Корея, Индонезию и Японию", – рассказал Глеб Никитин.

"Очень важно, что нижегородские компании закрепляются на данном направлении. Это в перспективе дает хорошую основу для роста, расширения производства в регионе и создания новых рабочих мест", - добавил губернатор Нижегородской области.

В департаменте внешнеэкономических связей пояснили: что касается экспорта нижегородской продукции в страны Азии и Океании, наибольший рост с начала текущего года наблюдался по поставкам в Китай и Бангладеш. Так, экспорт в Поднебесную увеличился на 165 млн долларов, что в 2,7 раза превышает показатели аналогичного периода 2019 года. При этом существенно – в несколько раз - выросли поставки в Китай отдельных товарных групп: печатной (полиграфической) и продовольственной продукции (например, растительных масел).

"Важно отметить, что в структуре экспорта в Китай появились новые виды продукции, отсутствовавшие в 2019 году. Это бумажная продукция и картон, а также тепловыделяющие элементы. В 4 раза увеличились также поставки автомобилей и запасных частей во Вьетнам, почти в 8,5 раз – растительных масел в Японию. Это говорит о востребованности нижегородских товаров самых разных видов на азиатском рынке", – добавила директор областного департамента внешнеэкономических связей Ольга Гусева.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого планируется увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта.

Напомним, товарооборот Нижегородской области со Скандинавскими странами вырос на 44% с начала года.

Также Нижегородская область увеличила внешнеторговый оборот с Китаем на 40%.

Экспорт нижегородской продукции в Республику Беларусь вырос на треть.