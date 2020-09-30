Горадминистрация и подрядчик заключили мировое соглашение после пожара в музее Горького Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода и подрядчик, осуществляющий реставрацию Литературного музея им. Горького (ул. Минина, 26), заключили мировое соглашение после пожара, который случился на объекте летом 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.

Пожар в здании произошел вечером 25 июня. Площадь возгорания составила 500 кв.м. В результате оказались повреждены помещения первого этажа, чердак и кровля. Предварительной причиной возгорания сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области называли неисправное электрооборудование.

После пожара администрация Нижнего Новгорода приняла решение об одностороннем расторжении контракта с ООО "АВК Групп". Однако, 31 июля, чтобы оспорить это, компания подала иск в арбитражный суд. Предварительное заседание состоялось 30 сентября.

Ранее экспертиза Госстройнадзора показала, что при работах по сохранению объекта культурного наследия нарушений, связанных с противопожарной безопасностью, не было.

В ходе заседания стороны заключили мировое соглашение.

"Стоит отметить, что мировое соглашение - это способ разрешения судебного спора, при котором решение по нему фактически принимают сами стороны. Они договариваются о взаимных уступках и приходят к компромиссному, устраивающему обе стороны варианту решения", - пояснили в департаменте.

Напомним, что музей находился на реставрации с 29 ноября 2019 года. На работы в здании Литературного музея выделено около 140 млн рублей. Подрядчику было необходимо провести незначительную перепланировку, отремонтировать цокольный этаж здания, отреставрировать фасады, расчистить поздние слои краски на стенах и лепнине, заменить полы, привести в порядок элементы декора и т.д.

Помимо реставрационных работ, планировалось благоустроить территорию вокруг здания, построить площадку для литературного чтения и площадку летнего кафе, рядом разместить парковочные места.

СПРАВКА:

Здание входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является объектом культурного наследия регионального значения. Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым для семьи Бурмистровых. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.