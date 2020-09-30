Сроки достройки ЖК "Сердце Нижнего" могут быть сокращены Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Сроки достройки ЖК "Сердце Нижнего" (ул. Ильинская) могут быть сокращены. Об этом стало известно на личном приеме граждан с участием заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова, сообщили в пресс-службе правительства региона 7 октября 2020 года.

На прием записались и дольщики ЖК "Сердце Нижнего". Ранее сообщалось, что правительство рассчитывает на возобновление строительства комплекса в кратчайшие сроки.

В марте 2019 года ООО "Международная строительная компания" ("МСК") прекратило работу на этом объекте из-за отсутствия денежных средств. В январе 2019 года компания официально отказалась от роли инвестора и застройщика этого ЖК. А в начале этого года "МСК" признали банкротом.

В марте этого года правительство Нижегородской области и Фонд защиты прав дольщиков заключили соглашение о софинансировании при достройке шести проблемных комплексов, в том числе ЖК "Сердце Нижнего"

"В ближайшее время мы ожидаем принятия решения наблюдательным советом Фонда о достройке дома. Со своей стороны мы уже готовы параллельно проводить обследование, дефектовку, восстановление и корректировку проектной документации. Это позволит сократить срок завершения строительства дома. Если решение будет принято в ближайшее время, максимальный объем работ рассчитываем выполнить зимой, а в марте-апреле завершить благоустройство прилегающей территории", - добавил Сергей Морозов.

ЖК "Сердце Нижнего"

Ряд вопросов на личном приеме касался и других обманутых дольщиков. В частности, был поднят вопрос о достройке ЖК "Созвездие" в Кстове. Застройщик ООО "Вектор" был признан банкротом. Сейчас решением собрания кредиторов там введен механизм внешнего управления, и планировалось, что достройка будет вестись за счет привлечения существующих активов. По информации дольщиков, план-график по достройке не исполняется. Найти инвестора, который был бы готов завершить строительство, также не получилось.

"Сейчас, так как сами кредиторы приняли решение о переходе на внешнее управление, реализация механизмов достройки дома с привлечением федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства невозможна. Дольщики могут инициировать собрание кредиторов и поднять вопрос о досрочном прекращении этого механизма, что позволит возобновить процедуру конкурсного производства", - сказал заместитель губернатора.

Вопросы о данных жилых комплексах также будут рассмотрены на ближайшем заседании рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав дольщиков. На него будут приглашены представители застройщиков, конкурсных управляющих и потенциальных инвесторов.

Напомним, рабочая группа создана по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Обсуждение проходит открыто, с обязательным участием инициативных групп дольщиков.

Также во время личного приема граждан Сергей Морозов дал поручение провести капитальный ремонт дороги протяженностью 5,5 км в рабочем поселке Шатки. С такой просьбой к замглавы региона обратился председатель совета ветеранов населенного пункта.

"Эта дорога имеет большое значение для жителей, она ведет сразу к нескольким социальным объектам, но находится в ненормативном состоянии. Поручаю главному управлению автомобильных дорог региона до конца года разработать проектную документацию. Это позволит зимой заключить контракт с подрядчиком и приступить к ремонту в начале строительного сезона, то есть в марте-апреле 2021 года", - отметил Сергей Морозов.