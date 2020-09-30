Игорь Носов покинул пост замгубернатора Нижегородской области Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Игорь Носов покинул пост замгубернатора Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Игорь Носов ранее курировал взаимодействие с федеральными органами власти в должности заместителя губернатора и покинул пост по собственному желанию.

Он был назначен на этот пост в декабре 2018 года. В блок, возглавляемый Игорем Носовым, входили министерство финансов, министерство экономического развития и инвестиций, министерство имущественных и земельных отношений, министерство информационных технологий и связи.

В апреле этого года Игорь Носов был переведен на работу в Москву, но в статусе заместителя губернатора. Он также курировал представительства Нижегородской области в Москве и Республике Беларусь.

В ближайшее время в структуру правительства будут внесены соответствующие изменения, добавили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, Игорь Зотов 8 октября стал зампредом правительства Нижегородской области и теперь он будет курировать взаимодействие с федеральными органами власти.

Андрей Чертков покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, с 7 октября он перешел в администрацию Кстовского района.

СПРАВКА:

Игорь Николаевич Носов родился 20 апреля 1978 года. Окончил Кембриджский университет (Великобритания) по программе "Менеджмент", Юридический институт МВД РФ по специальности "Юриспруденция". Защитил степень MBA в Университете штата Колорадо (США), степень MPA (Master in Public Management) в РАНХиГС.

В 2002—2007 гг. работал в российском представительстве компании Philip Morris International, в 2007—2008 гг. являлся заместителем руководителя ОЭЗ "Алабуга", в 2008—2010 гг. — руководителем ОЭЗ "Алабуга", в 2010 г. — заместителем генерального директора ОАО "ОЭЗ", в 2010—2012 гг. — первым заместителем министра промышленности и торговли Республики Татарстан, в 2012—2013 гг. — заместителем руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. С марта 2013 года возглавлял АО "ОЭЗ "Иннополис". С декабря 2018 года стал заместителем губернатора Нижегородской области.

Лауреат премии президиума Российской академии наук, член совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг".

В ноябре 2016 года включен в состав "первой сотни" резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.

Женат, воспитывает двоих сыновей.