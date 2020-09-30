Старинную кирпичную кладку обнаружили при строительстве ЖК в Нижегородском районе Общество

Обнаруженная кирпичная кладка Фото: из соцсети Facebook, Алла Мелицева

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Старинную кирпичную кладку обнаружили при строительстве ЖК "Командор" на пересечении ул. Ковалихинская и ул. Семашко в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook жительница соседнего со стройплощадкой дома Алла Мелицева.

Она рассказала, что стройка сейчас приостановлена. На месте работают археологи.

"Раскопали фундамент кирпичный, кладка очень старая", - написала она. По словам женщины, кладку расчищают кистями, чтобы не повредить.

(фото из телеграм-канала "Нижний №1")

Как предположила в разговоре с НИА "Нижний Новгород" градозащитница Анна Давыдова, найденная разрушенная кладка относится к 19 веку. Однако точно сказать смогут только археологи.

Агентство обратилось к застройщику, но тот попросил направить официальный запрос, ответ на который потребует некоторое время.

Напомним, начало строительства данного жилого комплекса вызвало недовольство местных жителей.

Впервые разрешение на строительство дома администрация Нижнего Новгорода выдала 13 марта 2009 года. В ноябре 2015 года - продлила это разрешение - до 1 декабря 2017 года, затем - до ноября 2021 года, и – до июля 2022 года.