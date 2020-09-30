Арзамасские волонтеры получили награды за помощь нуждающимся во время пандемии коронавируса Общество

Фото: администрация Арзамаса

9 октября в администрации Арзамаса прошло награждение волонтёров, которые оказывали необходимую помощь всем нуждающимся в период пандемии COVID-19.

Как сообщили в администрации Арзамаса, волонтёры получили из рук соруководителя регионального штаба движения #МыВместе Алексея Алехина и заместителя мэра Арзамаса по социальным вопросам Романа Шершакова благодарственные письма правительства Нижегородской области за активное участие в общероссийской акции #МыВместе и помощь землякам.

"Период ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, был одним из самых сложных испытания для всего общества. Я горжусь, что мы своей командой смогли в кратчайшие сроки организовать волонтёрское движение. За этот период арзамасские волонтёры не только доставляли продукты и медикаменты людям «серебряного» возраста и многодетным семьям, но и порой решали нестандартные ситуации: например, настраивали телевизионное оборудование, доставляли животных в ветеринарную службу. И сегодняшнее награждение – это искренняя благодарность за добрые дела, понимание, что мы были, есть и останемся дружной командой, способной прийти на помощь", - отметил координатор волонтёров Арзамаса Александр Домахин.

Напомним, что проект #МыВместе стартовал в середине марта 2020 года.

"В период эпидемии у нас появилось два героических образа – медработник, ведущий борьбу с COVID-19, и волонтер, помогающий людям. Всероссийская акция "Вместе"– одна из самых ярких. Мы продолжим поддерживать добровольческое движение обязательно", отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.