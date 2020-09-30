Нижегородская гимназия №1 открылась после капремонта Общество

Фасад здания гимназии Фото: из соцсети Instagram, Юрий Шалабаев

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Гимназия №1 в Нижнем Новгороде открылась после капитального ремонта, сроки окончания которого неоднократно переносились. Об этом сообщил и.п. главы города Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

Открытие гимназии состоялось сегодня - 12 сентября. Школа начала образовательный процесс в своем здании на пл. Минина и Пожарского.

"Капитальный ремонт занял практически год. На сегодняшний день ремонтные работы завершены, школа принята муниципальной комиссией, приобретены новое оборудование и мебель", - написал и.п. главы города.

По его словам, первыми в отремонтированное здание вернулись 5-11 классы, в период ремонта они обучались в здании лицея №8 во вторую смену.

Ученики 3-4 классов продолжат еще две недели учиться в гимназии №13.

"Такое решение принято в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по недопущению смешивания детских коллективов. Ученики этих классов вернутся в родное здание гимназии после каникул", - пояснил Юрий Шалабаев.

Напомним, в начале сентября в департаменте строительства и капремонта администрации сообщали, что учебный процесс в нижегородской гимназии №1 начнется 1 октября, а до этого, что 1 сентября.

Дело в том, что подрядчик сорвал сроки. Он приступил к выполнению работ в октябре 2019 года, но к предусмотренному контрактом сроку - 4 июня, школа не была готова. Для капремонта был привлечен дополнительный подрядчик.

Отметим, что сроки ремонтных работ в гимназии переносились и ранее.

В августе 2017 года нижегородская администрация перенесла срок ремонта на лето 2018 года. До этого, департамент образования планировал закрыть гимназию на ремонт осенью 2017 года. В итоге, закрыли только в 2019 году.