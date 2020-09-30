Нижегородская гимназия №1 открылась после капремонта

Фасад здания гимназии
Фото:
Гимназия №1 в Нижнем Новгороде открылась после капитального ремонта, сроки окончания которого неоднократно переносились. Об этом сообщил и.п. главы города Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.
Открытие гимназии состоялось сегодня - 12 сентября. Школа начала образовательный процесс в своем здании на пл. Минина и Пожарского.
"Капитальный ремонт занял практически год. На сегодняшний день ремонтные работы завершены, школа принята муниципальной комиссией, приобретены новое оборудование и мебель", - написал и.п. главы города.
По его словам, первыми в отремонтированное здание вернулись 5-11 классы, в период ремонта они обучались в здании лицея №8 во вторую смену.
Ученики 3-4 классов продолжат еще две недели учиться в гимназии №13.
"Такое решение принято в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по недопущению смешивания детских коллективов. Ученики этих классов вернутся в родное здание гимназии после каникул", - пояснил Юрий Шалабаев.
Напомним, в начале сентября в департаменте строительства и капремонта администрации сообщали, что учебный процесс в нижегородской гимназии №1 начнется 1 октября, а до этого, что 1 сентября.
Дело в том, что подрядчик сорвал сроки. Он приступил к выполнению работ в октябре 2019 года, но к предусмотренному контрактом сроку - 4 июня, школа не была готова. Для капремонта был привлечен дополнительный подрядчик.
Отметим, что сроки ремонтных работ в гимназии переносились и ранее.
В августе 2017 года нижегородская администрация перенесла срок ремонта на лето 2018 года. До этого, департамент образования планировал закрыть гимназию на ремонт осенью 2017 года. В итоге, закрыли только в 2019 году.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+