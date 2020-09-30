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Общество

Фальсификат сливочного масла обнаружили в Нижнем Новгороде

12 октября 2020 13:34  [116] Общество

Сотрудники лаборатории химико-токсикологических исследований выявили фальсификат сливочного масла. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Нижегородский референтный центр" 12 октября 2020 года.

В одном из образцов сливочного масла (образец "Масло сливочное несоленое м.д.ж. 72,5%", производитель из Марий Эл) обнаружено несоответствие по жирно-кислотному составу согласно ГОСТ 32261-2013.

Далее по этой некачественной продукции будут приняты соответствующие меры.

Специалисты рассказали, какой продукт может считаться полезным.

Масло должно быть получено только из сливок и иметь жирность не менее 72,5 %. Все остальное - не сливочное масло. Наиболее распространена фальсификация молочных продуктов путем изменения их натурального состава при введении вредных, а иногда и опасных для здоровья людей компонентов. Некоторые производители максимально удешевляют себестоимость продукта, заменяя натуральные молочные жиры растительными – пальмовым, соевым и другими маслами, которые намного дешевле.

В смесях растительные жиры обычно находятся в свободной или гидрированной форме. В гидрированных формах высоко содержание вредных для здоровья трансизомеров жирных кислот, поэтому их использование необходимо ограничивать. Согласно нормативным актам, регламентирующим физико-химические характеристики молока и молочных продуктов, любое добавление растительных жиров в естественном или гидрированном виде недопустимо.

Таким образом, если производитель использует в своем производстве растительные жиры, он обязан указать данную информацию на этикетке.

Напомним, очередную партию мяса с бактериями обнаружили в Нижегородской области на прошлой неделе.  Аналогичный микроорганизм был недавно обнаружен также в куриных полуфабрикатах нижегородского производителя. Руководитель регионального управления Россельхознадзора Владимир Макарычев, комментируя данную ситуацию, сказал, что вся зараженная продукция у производителя изъята.

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