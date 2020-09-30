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Общество

Нижегородский перевозчик ИП Каргин начал распродавать автобусы

12 октября 2020 13:56  [93] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские перевозчики Дмитрий и Валентин Каргины (ИП Каргин) начали распродавать автобусы. Об этом сообщается в группе, организованной в поддержку ИП "Каргин" в соцсети ВКонтакте.

Уже в начале октября в другой город был продан первый из 40 автобусов подвижного состава ИП Каргин.

Согласно информации, сотрудников ИП сейчас увольняют.

Напомним, региональный минтранс с 23 апреля 2020 года прекратил действие свидетельства на маршруте Т-71 вместе с Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92. В течение более трех дней подряд на этих маршрутах не было ни одного автобуса. Поскольку ИП Каргин Д.В. и Каргин В.В. находятся в товариществе с ООО "Лидер-Транс" и ООО "Победа-НН" (эти перевозчики выиграли на торгах единый лот), автоматически было прекращено действие свидетельства и на право перевозок по маршруту Т-71.

После этого минтранс провел сбор предложений от перевозчиков для того, чтобы обеспечить маршрут Т-71 подъездным составом. Была принята только одна заявка - от МП "Нижегородпассажиравтотранс". 28 апреля НПАТ получил временное разрешение на обслуживание данного маршрута.

Ранее сообщалось, что перевозчик отстаивал свое право работы на маршруте через суд. В июле арбитражный суд Нижегородской области не удовлетворил иск предпринимателей Каргиных, которые просили признать недействительным решение регионального министерства транспорта и автомобильных дорог. Суд встал на сторону министерства.

СПРАВКА:
Индивидуальный предприниматель Каргин Дмитрий Валентинович начал свою работу по оказанию услуг в области пассажирских перевозок в 1997 году.
В последнее время в штате компании было более 150 человек. Собственный парк предприятия состоял из 40 автобусов 2017-2018 годов выпуска. У перевозчика имеется собственная сертифицированная база с прилегающей территорией 0,7 га, где перед выездом на маршрут каждый автобус проходил контроль технического состояния, а каждый водитель – медицинский осмотр.

Движение по маршруту было организовано под контролем навигационной системы.

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