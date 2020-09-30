Нижегородский оперный театр покажет балет "Корсар" на международном фестивале в Чебоксарах Культура и отдых

Сцена из спектакля Фото: Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина

Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина покажет спектакль "Корсар" в рамках XXIV Международного балетного фестиваля, который пройдет в Чебоксарах с 17 по 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба театра.

К поездке готовятся более 40 артистов и солистов балета, среди них Андрей Орлов (Конрад), Татьяна Казанова (Медора), Елизавета Мартынова (Гюльнар), Василий Козлов (Сеид-паша).

"Яркая история об отважных корсарах, коварных властителях востока и чистой любви собрала высокие оценки зрителей и критиков в Нижнем Новгороде и за его пределами, и теперь готова покорить сердца ценителей балета в Чувашской республике", - отметили в театре.

Напомним, премьера новой версии классического балета "Корсар" состоялась на сцене Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина 14 декабря 2019 года.

Спектакль поставлен по одноименной поэме Джорджа Байрона на музыку Адана, Дриго, Делиба и Пуни, и выдержан в духе классических традиций балета. Его уникальность состоит в том, что балет в отличие от общепринятой версии максимально приближен по содержанию к поэме Байрона. Его жанр – балет-поэма.

В основе спектакля лежит конфликт человека и общества, а также проблема влияния среды на героев. Действие разворачивается в Средиземноморье, в эпоху порабощения Греции Османской империей. В основе сюжета лежит романтическая история о бесстрашном атамане флибустьеров (прим. пиратов) Конраде, влюбленном в прекрасную гречанку Медору. Корсары узнают о том, что турецкие захватчики под предводительством Сеид-Паши готовят нападение на их гавань. Они решают атаковать дворец турецкого наместника первыми. Медоре остается только беспокоиться о любимом.

Отметим, что в Нижегородской области театры закрыты с 13 марта и по сегодняшний день в связи с действием ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Регион находится на втором этапе снятия ограничений, в то время как республика Чувашия – уже на третьем.

Ранее в региональном министерстве культуры НИА "Нижний Новгород" сообщили, что открытие нижегородских театров пока откладывается. Однако, вопрос прорабатывается с Роспотребнадзором.