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Происшествия

Дело о халатности завели из-за выдачи разрешения на оружие борскому стрелку

14 октября 2020 09:15  [27] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Уголовное дело о халатности должностных лиц возбуждено в ходе расследования убийства трех человек в Борском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, по версии следствия, 11 октября 2020 года Даниил Монахов приехал в деревню Большеорловское Борского района к своей бабушке. Вместе с отцом он ходил на охоту. В тот же день отец и сын вернулись в Нижний Новгород. 12 октября молодой человек вновь приехал к бабушке. Собираясь домой, он вооружился огнестрельным оружием, хранившимся в квартире пожилой женщины, и беспричинно выстрелил сначала в родственницу, а затем произвел выстрелы в местных жителей на улице деревни. Трое мужчин 1958, 1962 и 1964 годов рождения погибли, еще трое пострадавших госпитализированы в больницу также с огнестрельными ранениями. Среди пострадавших - его родная бабушка 1957 года рождения, женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения.

После совершенного преступления молодой человек скрылся с места преступления. Утром 13 октября его тело было обнаружено около этой деревни.

С целью установления причин совершенного преступления следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи назначают судебные экспертизы, допрашивают свидетелей, изучают личность и связи погибшего.

Кроме того, в связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ.

Так, в ходе расследования уголовного дела следователями СК получены сведения о том, что в феврале 2019 года педагогическими работниками школы, в которой обучался Данила Монахов, было выявлено негативное содержание его страницы в одной из социальных сетей, что дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям. Информация об это была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области.

Также установлено, что он наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. Однако указанные обстоятельства не помешали ему в последующем получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия.

Следователям предстоит дать юридическую оценку полноты и законности действий органов профилактики, медицинских работников, подготовивших справки, а также лиц, выдавших разрешение на ношение огнестрельного оружия, что привело к трагедии с человеческими жертвами.

Кроме того, следственный комитет проверит законность выдачи разрешения на оружие молодому человеку. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

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