Главы МСУ Нижегородской области усилят контроль над выполнением нацпроектов Политика

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел совещание с главами местного самоуправления (МСУ) в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие заместитель губернатора Егор Поляков, и.о. министра ЖКХ и ТЭК Михаил Морозов, а также руководители районов и городских округов региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 14 октября 2020 года.

Главной темой совещания стало выполнение национальных проектов. Участники обсудили ход строительства дошкольных учреждений в рамках нацпроекта "Демография", расселение ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", реализацию региональных проектов "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" национального проекта "Экология", а также благоустройство дворов и общественных пространств по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды".

"Уровень заболевания коронавирусом в регионе растет. Это, безусловно, создает сложности, но к концу года мы должны выполнить все установленные показатели по нацпроектам. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за их реализацией и своевременно реагировать на проблемы. Правительство Нижегородской области, в свою очередь, оказывает районам и городским округам для этого всю необходимую поддержку", - подчеркнул Андрей Гнеушев.

Новый и.о.министра энергетики и ЖКХ региона Михаил Морозов напомнил, что все работы на объектах благоустройства в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" должны завершиться до 1 ноября.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам МСУ лично контролировать ход реализации нацпроектов.

"Несмотря на пандемию коронавируса и вытекающие из этого негативные последствия, ответственности за выполнение установленных показателей национальных проектов с нас никто не снимает. Важно, чтобы положительной эффект от проводимой работы чувствовали жители региона. Именно такую задачу при реализации нацпроектов ставит Президент России Владимир Путин", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее, в ходе своего отчета Глеб Никитин обратил внимание, что теперь главы муниципалитетов будут ежегодно отчитываться о реализации нацпроектов.

Глеб Никитин также призывал глав МСУ активизировать работу по поддержке граждан и бизнеса.