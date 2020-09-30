Госдума рассмотрит вопрос повышения возраста для приобретения оружия после массового убийства на Бору Общество

Фото: с сайта hotgeo.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Госдума рассмотрит вопрос повышения возрастной планки для приобретения оружия. Об этом "Известиям" сообщил член комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Это связано с массовым убийством в п.Большеорловское Борского района в этот понедельник. 12 октября в п.Большеорловское 18-летний Даниил Монахов, вооруженный огнестрельным оружием, стал хаотично стрелять по прохожим. В результате обстрела погибли три человека (мужчины 1958, 1962 и 1964 годов рождения), еще трое ранены, в том числе его бабушка (1957 года рождения; женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения).

По словам депутата, после обсуждения вопроса с экспертами Общественной палаты и Торгово-промышленной палаты законодательная инициатива будет внесена в Госдуму.

Анатолий Выборный считает, что для получения лицензии на владение и использование оружия человеку должно исполниться, как минимум, 21 год. Он также добавил, что "с момента выдачи лицензии в режиме онлайн контролирующие органы должны проводить мониторинг ситуации".

"Если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, оказались на учете из-за алкогольной и наркотической зависимости, должны автоматически лишаться лицензии, а оружие изыматься", — заявил Анатолий Выборный "Известиям".

Напомним, после произошедшего подозреваемый юноша скрылся в лесном массиве. Следователи СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и организовали преследование.

На следующий день после случившегося, 13 октября, Даниил Монахов был найден мёртвым. Тело молодого человека обнаружено в лесополосе недалеко от окраины п. Большеорловское. Рядом с телом были два охотничьих ружья. С целью установления причин совершенного преступления следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас они назначают судебные экспертизы, допрашивают свидетелей, изучают личность и связи погибшего.

По версии следствия, накануне трагедии, 11 октября, юноша приехал в деревню к своей бабушке и вместе с отцом сходил на охоту. В тот же день отец и сын вернулись в Нижний Новгород, а 12 октября молодой человек вновь приехал к бабушке. Собираясь домой, он взял ружье, беспричинно выстрелил сначала в родственницу, а затем произвел выстрелы в местных жителей на улице деревни. По данным на утро 13 октября, трое пострадавших находятся в больницах, двое из них переведены в областную больницу им Н.А.Семашко.

В ходе расследования выяснилось, что у Даниила Монахова было разрешение на ношение оружия. Сейчас возбуждено дело по статье "Халатность" и выясняется, на каком основании должностные лица, выдавшие это разрешение, не проверили информацию о юноше и почему молодой человек не проходил медосмотр при получении разрешения на оружие.

Помимо этого, в феврале 2019 года работники школы, в которой обучался Данил Монахов, замечали негативное содержание его страницы в соцсети, что дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям. Информация об этом была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области. Также установлено, что юноша наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.