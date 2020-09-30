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Общество

Дороги в районе развязки на Циолковского передают в собственность Нижегородской области

15 октября 2020 11:55  [329] Общество

Дороги в районе развязки на Циолковского передают из городской в собственность Нижегородской области. Об этом сообщается в проекте решения Думы. Окончательно депутаты проголосуют по данному вопросу на заседании 28 октября 2020 года.

Инициатор - министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Объекты необходимо передать для того, чтобы начать строительство транспортной развязкив Сормовском районе.

Дороги находятся по адресам: ул.Светлоярская, участок ул.Светлоярской от ж/д переезда до проспекта 70 лет Октября; два участка от ул.Ярошенко до ж/д переезда. Их общая протяженность 1 км 168 м.

После проведения реконструкции автомобильные дороги вновь будут переданы из области в собственность города.

Ранее были опубликованы адреса расселяемых домов в зоне строительства развязки на Циолковского.

Также были названы новые сроки запуска движения по развязке на Циолковского. Согласно контракту, полностью завершить строительство транспортной развязки должны в 2022 году. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассчитывает, что движение пустят уже в конце 2021 года.

Пока ведется строительство, движение на пересечении улиц Циолковского, Культуры и Новосоветской будет оптимизировано.

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