Опубликованы адреса расселяемых домов в зоне строительства развязки на ул.Циолковского Общество

Фото: с сайта телекомпании "Волга"

Опубликованы адреса расселяемых домов в зоне строительства развязки на ул.Циолковского. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

В настоящее время признаны аварийными 17 домов: №№ 1,2,3,4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,26,28,30 и 38 по ул. Циолковского. Для каждого дома предусмотрен свой срок отселения.

Работа по расселению жителей домов уже началась, но конкретных сроков расселения пока не установлено.

Дома находятся в зоне негативного строительства от объекта. Администрацией города была разработана дорожная карта по расселению домов, находящихся рядом с зоной строительства первой очереди, это дома №№ 1,2,3,4,6,8,10,12 по ул. Циолковского.

Так, в доме № 1 по ул. Циолковского 8 квартир. 2 из них предоставлялись по договору социального найма, 6 находились в собственности. Для жильцов муниципальных квартир подобрано жилье, 1 квартира в Московском районе, 1 в Сормовском. В Московском районе квартира уже заселена, в Сормовском – в квартире заканчивается ремонт.

В соответствии с разработанной дорожной картой, перенос сроков расселения №№ 2,3,4,6,8,10,12 на более ранние (до конца 2021 года) возможен при включении этих домов в адресную инвестиционную программу Нижегородской области 2020-2021 год. Реализацию этой программы осуществляют департамент строительства совместно с министерством строительства.

Расселение собственников квартир и людей, с которыми заключён договор социального найма, будет проводиться в соответствии с действующим жилищным законодательством. В случае несогласия предусматривается судебный порядок. По данным районной администрации в 17 домах находится 151 квартира, 63 из них муниципальные, 92 находятся в собственности.

По состоянию на 6 октября 2020 года, в 17 жилых домах по указанным адресам расположено 176 жилых помещений, из них: муниципальные - 74, в собственности граждан - 102, количество зарегистрированных жильцов - 450 человек.

Ранее были названы новые сроки запуска движения по развязке на Циолковского. Согласно контракту, полностью завершить строительство транспортной развязки должны в 2022 году. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассчитывает, что движение пустят уже в конце 2021 года.

Пока ведется строительство, движение на пересечении улиц Циолковского, Культуры и Новосоветской будет оптимизировано.

Напомним, объезд строительства развязки на Циолковского открыли в Нижнем Новгороде 10 сентября.

Участок улицы Циолковского от улицы Культуры до улицы Торфяной был перекрыт с 14 сентября 2020 года до 1 мая 2021 года.

О том, как будет организовано движение транспорта во время строительства развязки, сообщалось ранее.