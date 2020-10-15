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Происшествия

Нарушения выявлены при расследовании дела о крушении самолета под Кстово

16 октября 2020 12:52  [68] Происшествия

Фото: Архив Приволжского СУ на транспорте СК РФ

Нижегородская транспортная прокуратура, расследуя дело о крушении легкомоторного двухместного самолета Super Petral LS, выявила ряд нарушений, которые могли бы стать причиной катастрофы. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, что самолет упал в Волгу около д.Михальчиково Кстовского района 27 сентября. На борту находились два человека, которые погибли. Известно, что один из погибших - 48-летний нижегородский бизнесмен Константин Тэнцер, которого сопровождала 41-летняя женщина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследуя его, выявлено ряд нарушений.

В частности установлено, что на воздушное судно отсутствует сертификат лётной годности, а пилот не уведомлял Центр организации воздушного движения о предстоящем полете.

Взлет судна осуществлялся с земельного участка, который является землей сельскохозяйственного назначения, но там расположены посадочная площадка, ангар, а также ремонтная мастерская для облуживания легкомоторных самолетов и иные постройки. Таким образом, участок используется не по целевому назначению.

В связи с этим транспортный прокурор в отношении собственника участка возбудил дело об административном правонарушении.

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