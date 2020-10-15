Новая сеть парковок в Нижнем Новгороде первое время будет работать бесплатно Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Создаваемая сеть парковок в Нижнем Новгороде первое время будет работать без взимания платы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на директора Нижегородского отделения компании "МегаФон" Максима Бартыкова.

Круглосуточные платные парковки будут созданы в рамках концессионного соглашения между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон".

Предполагается, что парковки начнут работать до конца года в тестовом режиме. Именно в это период на парковках места будут предоставляться бесплатно. Причем первые парковочные места появятся в центре города: на площади Маркина, улицах Алексеевской, Белинского, Большой Печерской, Большой Покровской, Горького, а также на Верхне-Волжской набережной, Георгиевском съезде, площади Горького.

"К концу года в городе будет организовано до 7 400 парковочных мест, Центр управления парковками и создана система оплаты, как через онлайн, так и оффлайн", - сказал Максим Бартыков.

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Герасименко, сейчас дорожники уже ведут подготовительные работы: наносят разметку, устанавливают специальные знаки, паркоматы и дорожные камеры.

Начало тестового периода эксплуатации парковок запланировано на октябрь 2020 года, а введение электронной системы управления парковками запланировано на ноябрь.

На сайте администрации Нижнего Новгорода опубликован список улиц, где планируется разместить платные парковки.

Ранее сообщалось, что согласно изменениям в организацию дорожного движения законом установлен период времени суток (с 20:00 до 08:00 часов в будние дни), а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно. Но при этом, в документе прописано, что эта норма будет действовать только в том случае, если парковки не оборудованы шлагбаумом или иным аналогичным устройством.