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Общество

Еще 289 человек в Нижегородской области заболели COVID-19

18 октября 2020 11:58  [259] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще 289 человек в Нижегородской области заболели COVID-19. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно предоставленной информации, были выписаны из медучреждений после выздоровления 78 человек. 5 случаев COVID-19 закончились смертью инфицированных.

За минувшие сутки в России официально подтверждено 15099 случаев COVID-19.

В РФ нарастающим итогом зафиксировано 1399334 случая коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 1070576 человек. Общее число умерших - 24187 человек.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

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