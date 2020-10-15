Еще 289 человек в Нижегородской области заболели COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще 289 человек в Нижегородской области заболели COVID-19. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно предоставленной информации, были выписаны из медучреждений после выздоровления 78 человек. 5 случаев COVID-19 закончились смертью инфицированных.

За минувшие сутки в России официально подтверждено 15099 случаев COVID-19.

В РФ нарастающим итогом зафиксировано 1399334 случая коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 1070576 человек. Общее число умерших - 24187 человек.