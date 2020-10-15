Фото: НИА Нижний Новгород
Еще 289 человек в Нижегородской области заболели COVID-19. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Согласно предоставленной информации, были выписаны из медучреждений после выздоровления 78 человек. 5 случаев COVID-19 закончились смертью инфицированных.
За минувшие сутки в России официально подтверждено 15099 случаев COVID-19.
В РФ нарастающим итогом зафиксировано 1399334 случая коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 1070576 человек. Общее число умерших - 24187 человек.Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.
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