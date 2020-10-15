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Экономика

Нижегородская администрация намерена расторгнуть концессию по фонтанам

19 октября 2020 15:31  [3] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода намерена расторгнуть концессионное соглашение с дочерней компанией АО "Нижегородский водоканал" - ООО "Городские инженерные системы" (ГИС) по реконструкции 13 городских фонтанов. Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман в ходе заседании комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 19 октября 2020 года.

На данный момент фонтаны, хоть и с опозданием, но отреставрированы. Однако концессионное соглашение также предполагало обслуживание этих фонтанов сроком на 7 лет.

Стоимость работ показалась городской администрации чрезмерной. В ходе переговоров с концессионером было принято решение, что город оплатит полученные затраты в следующем году и расторгнет соглашение.

Подрядчика, который будет обслуживать фонтаны, выберут на конкурсной основе.

Напомним, что в рамках концессионного соглашения были реконструированы фонтаны на ул. Бекетова и Рокоссовского в Советском районе, в пер. Чернопрудском в Нижегородском районе, в Ленинском районе - около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе - на ул. Есенина, в Московском районе по адресу: Московское шоссе, 177, в Сормовском районе - группа фонтанов на улице Рыбакова и фонтан на ул. Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе - в сквере на проспекте Ильича.

Работы планировалось завершить летом 2019 года. В октябре прошлого года, на тот момент глава города Владимир Панов признался, что привести в порядок основные нижегородские фонтаны "очень сложно". Фонтаны были реконструированы только в конце октября - ноябре. Поэтому администрация Нижнего Новгорода приняла их только в июне 2020 года.

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