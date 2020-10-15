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Культура и отдых

Нижегородские кружки переходят на дистанционку

19 октября 2020 16:02  [113] Культура и отдых

Учреждения дополнительного образования Нижнего Новгорода переходят на дистанционный формат занятий с 19 октября 2020 года. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации.

Речь идет о детских центрах, дворцах творчества, детских клубах и парках, а также других учреждениях допобразования.

Ограничения временные – действуют в период осенних школьных каникул, то есть с 19 октября по 4 ноября.

Обучение пока будет проходить в онлайн формате или в форме очных индивидуальных занятий.

"Использование возможностей электронного обучения и дистанционных образовательных технологий мы опробовали при организации летнего досуга детей, и сейчас возвращаемся к этой практике", - пояснила директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова.

Добавим, что спортивные секции продолжат работать в штатном режиме, с соблюдением противоэпидемиологических требований.

Напомним, что ученики ушли на досрочные каникулы с 19 октября. В школы они пойдут только 5 ноября. 

Напомним также, что правительство Нижегородской области рекомендовало вузам и колледжам в ближайшее время перейти на дистанционное образование. К примеру, руководство Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" выпустило приказ о переходе на дистанционное обучение с 26 октября.

Дополнительно отметим, что очередными изменениями в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности" родителям или опекунам заболевших детей запрещено приводить их в образовательные учреждения, в том числе детские сады. Дети должны оставаться дома. Сотрудникам образовательных организаций предписано не допускать заболевших детей в классы (группы, аудитории).

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