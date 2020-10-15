Все 334 "умные остановки" смонтируют в Нижнем Новгороде до конца года Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Все 334 "умные остановки" будут смонтированы и подключены в Нижнем Новгороде до конца года. Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман в ходе заседании комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 19 октября 2020 года.

По его словам, на данный момент уже установлено 234 павильона. Напомним, по состоянию на август на улицах Нижнего Новгорода работали 170 остановок.

"Умные остановки" находятся в концессии у "Ростелекома" на 10 лет. Все расходы, как по производству остановок, так и по их монтажу, полностью несет компания. Планируемый при подписании договора объем инвестиций составлял 1,6 млрд рублей. Сроки завершения монтажа несколько раз переносились.

Последний раз это произошло из-за распространения коронавируса. Установка павильонов была приостановлена.

"Из-за невозможности полноценно вести процесс согласования проектной документации с собственниками инженерных коммуникаций и запрета на строительные работы реализовать проект в срок не представлялось возможным", - пояснили в "Ростелекоме".

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" не планирует в ближайшее время заключать концессионного соглашения с администрацией Нижнего Новгорода по монтажу дополнительных "умных остановок" в городе.