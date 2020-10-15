Биопротеин для животноводства и птицеводства планируется производить в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске Бизнес

И.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов и генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов провели рабочую встречу с генеральным директором ООО "Управляющая компания группы компаний "Комита" Вячеславом Крамаренко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 20 октября 2020 года.

В ходе встречи стало известно, что ГК "Комита" рассматривает особую экономическую зону (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске в качестве основной площадки для размещения предприятия по производству биопротеина.

"Компания намерена реализовать проект по производству кормового метанотрофного белка, который применяется в сельскохозяйственной отрасли для изготовления кормов. Нижегородская область стала наиболее привлекательным регионом для размещения предприятия: она обладает всеми необходимыми компетенциями в производстве и высоким человеческим капиталом, а готовая инфраструктура ОЭЗ позволит реализовать проект в короткие сроки", - отметил Игорь Зотов.

"Для агропромышленного комплекса это очень важный проект с точки зрения не только импортозамещения, но и покрытия базовых потребностей сельского хозяйства в качественных кормах, поскольку спрос на сегодняшний день существенно превышает предложение. Корпорация развития как управляющая компания ОЭЗ "Кулибин" окажет инвесторам всестороннюю поддержку при размещении производства на территории особой экономической зоны", - подчеркнул Тимур Халитов.

По словам Вячеслава Крамаренко, отличие метанотрофного белка (биопротеина) – полноценный аминокислотный состав, недостижимый для белков растительного происхождения. Он позволяет производить более качественный корм для животноводства, птицеводства и рыбоводства, что в итоге повышает качество конечного продукта.

Ориентировочный срок реализации проекта – 2024 год, планируется создать 330 рабочих мест. Объем инвестиционных вложений – в стадии проработки.

Ранее нижегородские власти рассказали минпрому РФ о перспективах развития ОЭЗ "Кулибин". В частности, на территории ОЭЗ к 2033 году планируется разместить 15 новых резидентов, что позволит создать не менее 2,5 тысячи рабочих мест. В качестве площадки для создания особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске была выбрана территория промышленного предприятия АО "ДПО "Пластик".

Также было принято решение о том, что резиденты ОЭЗ "Кулибин" получат налоговые льготы. Они будут освобождены от уплаты транспортного налога на 10 лет. Ставки по налогу на прибыль организаций в региональный бюджет установлены в размере 0% с первого по пятый год работы ОЭЗ "Кулибин", 3% – с 6-го по 10-й год, 12,5 % – с 11-го по 49-й год.