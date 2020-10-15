Еще одну станцию снеготаяния в Нижнем Новгороде рассчитывают построить в 2021 году Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ООО "Городские инженерные системы" (дочерняя компания АО "Нижегородский водоканал") рассчитывает построить станцию снеготаяния в Нижегородском районе Нижнего Новгорода до конца 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Быченков в ходе заседания комиссии по экологии Думы Нижнего Новгорода 20 октября.

Он сообщил, что на данный момент компания уже подготовила полный комплект проектно-сметной документации, которая прошла Госэкспертизу.

В июне "Городские инженерные системы" получили разрешение на строительство, но приступить к нему не смогли из-за условий договора концессии. В частности, возникла проблема с привлечением финансирования.

Концессионное соглашение с администрацией Нижнего Новгорода было заключено на строительство двух станций снеготаяния – в Нижегородском и Приокском районах.

Однако, оказалось, что под местом, где планировалась станция Приокского района, проходит газопровод большого давления. Перенести его слишком затратно, поэтому, как посчитали специалисты администрации Нижнего Новгорода, не целесообразно. Город планирует расторгнуть действующий договор концессии и заключить новый только на одну станцию.

По мнению Сергея Быченкова, вопрос решится в течение месяца.

Ранее сообщалось, что строительство данных станций завершится до ноября 2020 года.

Согласно договору концессии, станции снеготаяния должны были быть размещены в Приокском районе на улице Нижне-Валдайской и в Нижегородском районе рядом с Нижегородской станцией аэрации.

Предполагалось, что станции смогут перерабатывать не менее 450 тысяч кубических метров в год. На станциях планировалось использовать технологию утилизации снега в бытовой канализации.

"Снег будет плавиться естественным образом в сточных водах, так как их средняя температура составляет 15-18 градусов. После плавления в камере снеготаяния осадки с помощью насосов будут перекачиваться в городские коллекторы и отправляться на очистку сточных вод на Нижегородскую станцию аэрации", - говорил ранее генеральный директор Нижегородского водоканала Николай Николюк.

Инвестиции в строительство станций оценивались в 160 млн рублей.