Пожизненный срок грозит обвиняемому в убийстве Маши Ложкаревой Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Пожизненный срок грозит обвиняемому в убийстве 13-летней Маши Ложкаревой. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 21 октября 2020 года.

На данный момент завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 44-летнего Дмитрий Синицына в убийстве без вести пропавшей девочки.

Ранее были возбуждены уголовные по п.п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с целью сокрыть другое преступление) и ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

Санкции обеих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, 1 августа 2018 года около 19:00 Маша Ложкарева уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок и после этого не выходила на связь. По версии следствия, в тот вечер мужчина напал на обочине дороги на проезжающую на велосипеде девочку.

Он затащил Машу в безлюдное место, где совершил насильственные действия сексуального характера. Осознавая, что девочка сможет сообщить в правоохранительные органы, он задушил ребенка. После этого он спрятал тело погибшей в неустановленном месте на территории Кстовского района и скрылся с места преступления.

В ходе масштабных и многочисленных поисковых мероприятий с привлечением огромного количества людей установить местонахождение Маши не удавалось. Был сформирован список заподозренных лиц.

Фото: ПСО "Волонтер"

За информацию о местонахождении Маши объявляли награду в 500 тысяч рублей.

Девочку пытались искать в водоёмах с помощью эхолота. При дальнейших поисках выяснилось, что рядом с местом пропажи ребенка расположена заброшенная насосная станция и при ее обследовании волонтеры столкнулись с опасностью объекта.

Во время поисков также поступала ложная информация. Например, поисковики нашли в лесополосе очки и ряд СМИ опубликовал информацию, что это вещь Маши. Координатор поисково-спасательного отряда Сергей Шухрин опроверг эти данные.

Фото: ПСО "Волонтер"

Благодаря кропотливой работе следователей СК, а также правильно выбранной тактике проведения следственных действий было установлено, что к совершению убийства девочки причастен ранее судимый житель Кстовского района, освободившийся условно-досрочно из мест лишения свободы всего за 1,5 месяца до ее безвестного исчезновения.

18 июля 2019 года Дмитрий Синицын был задержан и арестован.

Его причастность к преступлению подтверждается заключениями экспертов, сведениями о телефонных соединениях, показаниями свидетелей, специалистов и экспертов, протоколами осмотров и обысков.

Кроме того, следствие учитывает и тот факт, что ранее совершенные им преступления имели сходные черты с инкриминируемыми ему противоправными деяниями.

Вину он не признал, давать показания отказался.

В настоящее время утверждено обвинительное заключение, которое направлено в суд.