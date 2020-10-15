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Политика

"Наша задача – создать достойный Дом для нижегородцев в Москве", – Игорь Зотов

21 октября 2020 11:02  [95] Политика
пер.Малый Палашевский, 7

пер.Малый Палашевский, 7

Фото: с сайта wikipedia.org

Культурно-деловой кластер появится при представительстве правительства Нижегородской области в Москве. Об этом стало известно в ходе подписания соглашения о сотрудничестве 20 октября 2020 года в столице при участии и.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области Игоря Зотова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Свои подписи на документе поставили коммерческий директор нижегородской компании "Инвент" Михаил Муромкин и генеральный директор Фонда культурных проектов и исторического наследия Нижегородской области "Бетанкур" Сергей Рябков.

Соглашение направлено на финансирование проекта по созданию культурно-делового кластера на базе площадей представительства правительства Нижегородской области в Москве.

"Мы благодарны компании "Инвент" за вклад в создание нового культурного пространства практически в самом "сердце" столицы. По поручению губернатора Глеба Никитина при представительстве Нижегородской области в Москве будет организован культурно-деловой кластер. Наша задача – к 800-летию Нижнего Новгорода создать достойный Дом для нижегородцев в Москве", – отметил Игорь Зотов.

Культурно-деловой кластер должен стать площадкой для связи Нижнего Новгорода и Москвы. Планируется проводить деловые встречи, культурные выставки и другие мероприятия.

Напомним, ранее в рамках договоренностей губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и мэра Москвы Сергея Собянина здание в центре Москвы по адресу: пер. Малый Палашевский, 7 было передано в безвозмездное пользование правительству Нижегородской области.

Игорь Зотов стал заместителем председателя правительства Нижегородской области 8 октября 2020 года. Теперь он курирует, в том числе и представительство Нижегородской области в Москве.

В августе этого года Сергей Собянин и Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и правительством Нижегородской области. Главной темой стала реализация мероприятий по подготовке к 800-летию города.

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